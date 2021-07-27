У Ватикані вперше судять кардинала за звинуваченням у махінаціях

У Ватикані розпочався суд над кардиналом католицької церкви Анджело Беччу. Його звинувачують у фінансових махінаціях під час купівлі нерухомого майна в Лондоні.

Для судового засідання виділили спеціально обладнану залу в адміністративних приміщеннях ватиканських музеїв. Крім Беччу, на лаві підсудних перебувають ще дев’ять осіб, серед яких колишній секретар кардинала, співробітники служби фінансової інформації Ватикану, банкіри та фінансисти. Їх звинувачують у розтраті, корупції, відмиванні грошей і зловживанні службовим становищем.

Скандал навколо фінансових операцій Ватикану, пов’язаних із купівлею нерухомого майна, вибухнув восени 2019 року. Тоді ватиканські слідчі перевірили документи держсекретаріату і служби фінансової інформації.

Слідчі з’ясували, що Беччу і його співробітники причетні до придбання елітного нерухомого майна в тому числі за рахунок пожертв католиків з усього світу. Всього, за даними слідства, було витрачено від 73 до 166 мільйонів євро.

На тлі скандалу Беччу пішов у відставку і зрікся від прав, пов’язаних із саном кардинала. При цьому звинувачення він відкинув.

За даними засобів інформації, папа Франциск після скандалу вирішив продовжувати розслідування. Журналісти відзначають, що Беччу є першим від часу заснування Ватикану кардиналом, справу якого розглядає не касаційний суд під головуванням іншого кардинала, а більш суворий ватиканський трибунал.

На тлі повідомлень про фінансові оборудки високопоставлених священнослужителів Ватикан уперше розкрив дані про своє нерухоме майно. З’ясувалося, що церкві належать понад п’ять тисяч об’єктів, з них близько чотирьох тисяч в Італії, решта – за межами цієї країни. До списку не входять будівлі дипломатичних місій Ватикану.