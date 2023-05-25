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Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд оголосив вирок, прокуратура оскаржуватиме

Одного експоліцейського засуджено до 4 років ув’язнення, іншого – звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, ще двох фігурантів – виправдано

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд оголосив вирок у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова.

Як повідомляє Суспільне, суд засудив колишнього поліцейського Івана Приходька до чотирьох років позбавлення волі за неумисне вбивство. Суд також ухвалив врахувати строк його перебування під вартою у цей термін.

Крім того, згідно з рішенням суду, з Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тисяч гривень. Також він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика.

Іншого правоохоронця Володимира Петровця суд звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Ще двох фігурантів справи – Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім – суд виправдав.

Прокуратура заявила про намір оскаржувати вирок.

За даними правоохоронців, 31 травня 2019 року четверо осіб, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

У грудні 2019 року обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду. Справу розслідували за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і «вбивство через необережність».

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