Словаччина: суд визнав бізнесмена невинним у замовленні вбивства журналіста Яна Куціяка

У Словаччині суд визнав невинним бізнесмена, якого обвинувачували у замовленні вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої.

На засіданні 3 вересня суд визнав іншого обвинуваченого винним в участі у вбивстві, але заявив, що не знайшов доказів того, що воно було замовлене бізнесменом Маріаном Кочнером.

У квітні суд засудив другого з п’яти обвинувачених в причетності до вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої. 37-річний колишній військовий Мірослав Марчек, який визнав себе винним, був засуджений 6 квітня до 23 років позбавлення волі за участь у вбивстві в лютому 2018 року, що викликало масові протести і призвело до відставки прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

31 грудня 2019 року суд засудив іншого фігуранта справи Золтана Андруска до 15 років позбавлення волі за причетність до вбивства Яна Куціяка.

Журналіст Ян Куціяк і його наречена Мартіна Кушнірова були знайдені вбитими в помешканні в селі Велька-Мача у лютому 2018 року. Куціак розслідував ймовірні зв’язки між італійськими організованими злочинними угрупованнями та словацькими політиками.