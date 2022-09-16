Російські ЗМІ й окупанти повідомили про вбивство заступника голови «міської адміністрації» Бердянська

На Запоріжжі в окупованому російськими військами Бердянську вбито «заступника голови» окупаційної «міської адміністрації» Олега Бойка та його дружину Людмилу, яка очолила «виборчу комісію» для проведення «референдуму». Про це повідомили російські ЗМІ, а також представник так званої «військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Володимир Рогов.

За інформацією останнього, подружжя було вбите «прямо біля свого гаража». Інших подробиць щодо цього інциденту наразі немає. З огляду на бойові дії, а також окупацію Бердянська російськими військами редакція Радіо Свобода не може перевірити інформацію з незалежних джерел.

Відповідальність за загибель подружжя Бойків, які співпрацювали з окупаційними силами, наразі ніхто на себе не взяв.

Раніше 16 вересня в окупованому Луганську стався вибух у приміщенні так званої «генеральної прокуратури» «ЛНР», в результаті якого, згідно з повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ та ватажка угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника, загинули «генпрокурор» «ЛНР» Сергій Горенко і його «заступниця» Катерина Стегленко.

В угрупованні «ЛНР» назвали подію «терористичним актом». Відповідальності за цей вибух також ніхто на себе не взяв, а в Офісі президента України назвали цей інцидент наслідком «розбірок» місцевих кримінальних кіл.