Вбивцю болгарської журналістки Вікторії Маринової засудили на 30 років в’язниці

Суд в Болгарії засудив до 30 років позбавлення волі Северина Красімірова. Його визнали винним в зґвалтуванні і вбивстві телевізійної журналістки Вікторії Маринової.

Судовий процес завершився 22 квітня в місті Русе на півночі Болгарії. Підсудний визнав себе винним в зґвалтуванні і вбивстві.

21-річний Северин Красиміров був затриманий у Німеччині за підозрою у вбивстві Вікторії Маринової. За даними слідства, він приїхав до Німеччини з болгарського міста Русе, де знайшли тіло журналістки.

Про вбивство директора і ведучої каналу TVN 30-річної Вікторії Маринової стало відомо 7 жовтня. Її тіло разом з речами і автомобілем було виявлено на півночі Болгарії в рідному місті Руссе. Останньою темою, над якою вона працювала, був скандал навколо розкрадання коштів фондів Європейського союзу.