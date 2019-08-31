Військовий отримав поранення внаслідок обстрілу під час режиму «тиша» – вечірнє зведення штабу ООС

Українські військові зафіксували сім випадків порушення режиму тиші з боку незаконних збройних угруповань, в тому числі з забороненої Мінськими угодами зброї (зокрема мінометів калібру 82 міліметрів та великокаліберних кулеметів, станкових гранатометів) – такі підсумки 31 серпня наводить штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, бойовики стріляли по позиціях ЗСУ поблизу Водяного, Зайцеового, Травневого та Луганського.

Зокрема штаб повідомляє про випадок порушення режиму «тиша», про який бойовики перед тим попросили для вивезення тіл загиблих.

«Противник запросив режим «тиша» для «евакуації» тіл своїх загиблих, а через деякий час безпідставно відкрив вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості», – йдеться в заяві штабу.

За повідомленням, поранений військовий отримав першу медичну допомогу та був госпіталізований, загрози його здоров’ю наразі немає.

Бойовики незаконних угруповань «ДНР» та «ЛНР» заявляють про обстріли окупованих ними територій з боку ЗСУ.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.