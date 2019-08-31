Один український військовий загинув, один поранений на Донбасі 30 серпня – ООС

Один український військовий загинув, один поранений унаслідок бойових дій на Донбасі 30 серпня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними української армії, 30 серпня підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Україну в обстрілах околиць Горлівки, Саханки та Ужівки. Бойовики «ЛНР» заявляють про чотири порушення режиму тиші з боку української армії.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.