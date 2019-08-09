Штаб зафіксував два обстріли в зоні бойових дій протягом доби

Бойовики незаконних збройних угруповань двічі порушили режим припинення вогню протягом доби – такі дані штабу Операції об’єднаних сил станом на вечір 9 серпня.

За повідомленням штабу, обстріли велися з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл позицій Об’єднаних сил: поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об’єднаних сил: в районі Золотого-4 з напрямку Золотого-5 – з великокаліберного кулемета», – йдеться в зведенні.

Як повідомляють у штабі ООС, внаслідок обстрілів ніхто з військовослужбовців не постраждав.

Бойовики незаконного збройного угруповання «ДНР», свою чергою, заявили про обстріли з боку ЗСУ окупованих територій. В аналогічному угрупованні «ЛНР» 9 серпня про обстріли не заявляли.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.