За 12 листопада бойовики стріляли чотири рази, втрат немає – штаб

Протягом доби 12 листопада підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим тишу і двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

«Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Старий Айдар, Вільний, Троїцьке та Красногорівка. Крім того, поблизу Троїцького та хутора Вільного, що знаходяться на Попаснянському напрямку, противник застосував міномети калібру 82 міліметри», – йдеться в заяві.

Як стверджують у штабі, вбитих та поранених серед українських військовослужбовців цієї доби немає.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 12 листопада (карта)

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України у семи випадках порушення режиму тиші, в ході яких військові нібито випустили по окупованих територіях Донецької області 27 боєприпасів.

В угрупованні «ЛНР» вдень 12 листопада заявили, що ЗСУ використала в обстрілах підконтрольної бойовикам території Луганської області 30 боєприпасів.

Читайте також: День «виборів» по-донбаськи: особливості голосування в окупації​

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!