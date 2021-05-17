Цьогорічну зустріч Всесвітнього економічного форуму скасували через пандемію

Заплановані на серпень збори Всесвітнього економічного форуму скасували через пандемію коронавірусу. Про це мовиться у заяві на сайті форуму.

«На жаль, обставини, що розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, урядів і громадянського суспільства в запланованому обсязі», – мовиться у заяві.

Зустріч, яка традиційно проходить взимку у швейцарському Давосі, через пандемію переносили вже двічі. Спочатку дату змістили на початок літа, а пізніше на серпень. Змінювали і місце проведення – останньою локацією обрали Сінгапур.

Цього разу зустріч вирішили перенести на першу половину 2022 року. Остаточну дату та місце проведення мають оголосити пізніше.

Востаннє Всесвітній економічний форум збирався у січні 2020 року – це були ювілейні 50-ті збори.