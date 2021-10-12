Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Венедіктова повідомила МКС про організовані бойовиками на Донбасі «паради військовополонених»

Венедіктова розповіла про нові подання до Міжнародного кримінального суду

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала два нових повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо вчинених бойовиками на Донбасі злочинів.

«Провели перше засідання Міжнародної ради експертів щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту за участю її іноземних членів. Цей дорадчий орган зробить нас ефективнішими в розслідуванні і притягненні до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності в окупованих Криму та Донбасі», – написала Венедіктова у фейсбуці.

Вона зазначила, що одне подання стосується фактів публікчного приниження українських військових, взятих у полон бойовиками «ДНР». Зокрема йдеться про три випадки:

  • так званий «парад полонених» 24 серпня 2014 року, учасниками якого стали 53 затриманих військовослужбовці;
  • захоплення у полон 101 військовослужбовця батальйону спеціального призначення Національної гвардії України «Донбас»;
  • так званий «парад/марш полонених» 22 січня 2015 року, учасниками якого стали 20 затриманих військовослужбовців.

«Наших бійців привселюдно водили окупованим Донецьком під камери російських ЗМІ. Відносно них застосовувалось фізичне насильство з метою публічного покарання полонених та зображення для преси їх безпорадного стану. Військовополоненим постійно погрожували вбивством, а присутність озброєних учасників незаконних збройних формувань на «парадах» ще більше переконувало їх, що погрози реалізують. Прокурори вважають, що ці факти мають попередньо кваліфікуватися як воєнний злочин згідно статі 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме: посягання на людську гідність, в частині образливого і принизливого поводження», – наголосила Венедіктова.

Вона уточнила, що інше подання стосується нападів на мости та руйнування мостів у Донецькій та Луганській областях. Відомо про 43 таких інциденти у період з травня 2014 року по січень 2019 року.

«Ці факти можуть бути кваліфіковані Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду як воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту, а саме: умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти під час міжнародного збройного конфлікту або знищення майна противника у міжнародному збройному конфлікті», – заявила генеральний прокурор.

Вона зазначила, що загалом до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду направили 24 інформаційні повідомлення.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG