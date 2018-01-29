ЄСПЛ чекає пояснень у справі щодо «параду полонених» у Донецьку від України і Росії – правозахисник

Європейський суд із прав людини взяв до розгляду справу щодо «параду полонених» в Донецьку 24 серпня 2014 року і чекає на заперечення від України й Росії. Про це 29 січня повідомив Радіо Свобода автор позовної заяви, правозахисник з Дніпра Віталій Погосян з посиланням на відповідь, отриману ним з ЄСПЛ.

За словами Погосяна, заяву він подав проти урядів двох країн – України та Росії – ще 2014 року. Йдеться про випадок, коли полонених українських військових провели вулицями окупованого Донецька колоною, пустивши за нею поливальні машини, повторюючи сценарій параду полонених німців 1944 року в Москві.

«Справа в тому, що «парад» проходив на території України, отже Україна зазначена як країна-відповідач. Відносно Росії є обґрунтування в самій заяві з прив’язкою до норм міжнародного законодавства», – пояснив Віталій Погосян.

За його словами, відповідь із суду свідчить про те, що «заява прийнята і зараз розпочато процес комунікації»: відправлено заяву до урядів країн-відповідачів, щоб вони підготували свої заперечення. Як пояснив правозахисник, строк подачі заперечень – шість місяців.

Водночас, за його словами, розгляд справи в суді може розтягнутись.

«Після отримання заперечень надається строк заявнику надати свої заперечення на заперечення урядів. Строк – три місяці. І після цього може бути розгляд справи по суті. Для інформації: комунікація щодо Майданівських справ відбулася рік тому, вже були і заперечення, і мої заперечення на заперечення. Отже, вже рік чекаємо, щоб цю справу розглянули по суті», – сказав Погосян.

24 серпня 2014 року підтримувані Росією бойовики у Донецьку, у День Незалежності України, центральними вулицями провели десятки людей, серед них захоплених у полон українських військових.

За повідомленнями кореспондентів, деякі люди дивилися на це, кричали «фашисти» й кидали у полонених порожні пляшки і сміття. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров тоді заявив, що не бачить «і близького нічого такого, щоб можна було б вважати принизливим» у цьому «параді». У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch назвали «марш» порушенням Женевської конвенції.