Кількість жертв землетрусів у Венесуелі наблизилася до 2 тисяч

У Венесуелі тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після двох потужних землетрусів, які сталися минулого тижня. Попри зусилля рятувальників, шанси знайти живих людей стрімко зменшуються, адже минуло понад 72 години – критичний період для порятунку постраждалих.

За даними, узагальненими урядом Венесуели, опозицією, ЮНІСЕФ та NASA, підтверджено загибель щонайменше 1 943 людей, ще понад 10,5 тисячі отримали поранення. Близько 43 тисяч осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Крім того, понад 16 тисяч людей залишилися без житла, а рятувальникам вдалося витягти з-під завалів понад 6,4 тисячі осіб. Унаслідок стихії пошкоджено близько 59 тисяч будівель.

Міжнародний комітет порятунку (IRC) попереджає, що гуманітарна ситуація стрімко погіршується. За оцінками організації, близько 680 тисяч дітей потребують термінової допомоги, тоді як система охорони здоров'я країни перевантажена, а ризики голоду та поширення інфекційних захворювань зростають.

Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися майже одночасно, завдавши масштабних руйнувань у низці регіонів країни. Рятувальні операції тривають, однак їхня ефективність поступово знижується через час, що минув після катастрофи.

Раніше ООН оцінила збитки від землетрусів у 6,7 мільярда доларів, що дорівнює 6% ВВП Венесуели.

Підземні поштовхи вночі проти 25 червня сталися з інтервалом близько хвилини, при цьому другий поштовх магнітудою 7,5 був сильнішим за перший, він оцінюється як найбільш руйнівний за понад 100 років. Найбільше постраждав густонаселений прибережний штат Варгас, особливо місто Ла-Гуайра, руйнування є і в столиці країни Каракасі. Щонайменше десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.



