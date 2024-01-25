Венесуела і Гаяна домовилися продовжити діалог щодо регіону Ессекібо

Венесуела і Гаяна зобовʼязалися уникати насильства і погроз, а також продовжити діалог щодо багатого на нафту регіону Ессекібо. Про це йшлося 25 січня на переговорах міністрів закордонних справ двох країн, які відбулися в столиці Бразилії.

«Давайте категорично відкинемо можливість втручання третіх сторін або отримання вигоди від будь-яких дебатів чи суперечок між Гаяною та Венесуелою. Ми згодні з тим, що необхідно продовжувати (діалог) через дипломатичні канали», – сказав міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіл своєму колезі з Гаяни Гʼю Тодду.

Міністр закордонних справ Гаяни висловив упевненість, що наступна зустріч принесе «реальний прогрес». Він додав, що його країна прагне дозволити Міжнародному суду ООН запропонувати рішення щодо суперечки. У грудні 2023 року суд постановив, що Венесуела утримається від будь-яких дій, які змінюють ситуацію в Ессекібо.

Венесуела в грудні 2023 року висловила територіальні претензії до Гаяни, заявляючи, що багата на нафту провінція Ессекібо є венесуельською. Після цього США провели спільні військові навчання з Гаяною, а Велика Британія надіслала військовий корабель у води Гаяни. У відповідь Венесуела зачвила про розгортання «оборони».