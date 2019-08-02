Bloomberg: Росія постачає бензин і газойль в Венесуелу

Поставки бензину та інших нафтопродуктів з Росії до Венесуели допомагають цій країні уникати загострення паливної. Про це мовиться у розслідуванні агентства Bloomberg.

За даними агентства, у червні та липні до Венесуели з Росії було поставлено не менше 600 тисяч барелів бензину, а також сировину для його вироблення – вакуумний газойль.

За даними онлайн-трекінгу суден, паливо перевозять танкерами з порту Тамань на Чорному морі на Мальту, де перекачують на інші танкери, які вирушають до Венесуели. Весь шлях займає близько місяця. Аналітики називають це незвичайним. Венесуела, проте, змушена вдаватися до імпорту бензину з Росії через санкції, запроваджені проти неї США, які звинуватили президента Ніколаса Мадуро в узурпації влади. Санкції зокрема передбачають заборону на постачання палива з США.

У четвер, 1 липня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення режиму карантину або навіть блокади щодо Венесуели. Ніяких деталей про терміни або масштаби такої акції Трамп не навів.

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Від початку року у Венесуелі триває протистояння між прихильниками опозиціонера Хуана Гуайдо і чинного президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо визнали легітимним тимчасовим президентом Венесуели США, більшість країн Європи і Південної Америки. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, Куба і Болівія.

На тлі протистояння триває і глибока економічна криза, в результаті якої країну залишили понад чотири мільйони людей. У всіх регіонах Венесуели спостерігається дефіцит продуктів і товарів повсякденного користування.