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Не лише Донеччина. Верещук припускає, що обов’язкову евакуацію можуть оголосити в інших регіонах

Станом на 11 серпня з Донеччини евакуювали 3908 людей, з них – 777 дітей.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прогнозує поширення обов’язкової евакуації на низку областей, що постраждали від бойових дій.

«Обов’язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з початком осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться, надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене», – сказала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій під час брифінгу.

За її словами, цілями російських атак можуть бути об’єкти теплопостачання та енергії – частина міст і сіл у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без опалення та електроенергії.

Верещук повідомила, що станом на 11 серпня з Донеччини евакуювали 3908 людей, з них – 777 дітей.

2 серпня почалася обов’язкова евакуація з Донеччини – перший потяг прибув до Кропивницького.

Наприкінці липня віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що перед початком опалювального сезону евакуація населення з неокупованих районів Донецької області буде обов’язковою. Йдеться про евакуацію щонайменше 200-220 тисяч місцевих жителів. Проте у громадян буде можливість відмовитися від евакуації у письмовій формі.

Донеччина щоденно потерпає від російських обстрілів, щоденно гинуть та зазнають поранень цивільні. Влада неодноразово закликала людей евакуюватися до більш безпечних регіонів.

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