Верховний суд підтвердив законність виведення з ринку банку «Михайлівський» – НБУ

Верховний суд підтвердив законність виведення з ринку банку «Михайлівський», повідомив Національний банк України. Суд ухвалив рішення 24 грудня.

«Касаційна скарга ТОВ «Екосіпан» залишена судом без задоволення, а постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 7 серпня 2017 року, відповідно до якої акціонеру банку було відмовлено у задоволенні позовних вимог, залишена без змін», – заявили в НБУ.

НБУ відніс банк «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних 23 травня 2016 року, а 12 липня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Рішення про виведення банку з ринку НБУ схвалив в зв’язку з великою кількістю операцій переказу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов’язаної з банком, на баланс банку, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У жовтні 2016 року власник банку ТОВ «Екосіпан» звернулося з позовом до суду, у якому просило визнати рішення Національного банку про виведення банку з ринку незаконним.