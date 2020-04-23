Міністр фінансів заявив, що звільнення Верланова та Нефьодова зараз не на часі

Звільнення голови Державної податкової служби Сергія Верланова та голови Державної митної служби Максима Нефьодова зараз не на часі, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню LIGA.net.

«Безумовно, кадрові питання назріли. Втім, ситуація вимагає складнішого рішення, аніж просто звільнення двох топ-чиновників. Це не вирішить жодного із визначених державою завдань і просто заведе нас у глухий кут. Разом із кадровими рішеннями потрібні інституційні зміни», – сказав Марченко.

Він додав, що коли давав згоду очолити міністерство, у нього була одна умова – карт-бланш по кадрових призначеннях.

«Повторюю – там складніше питання, ніж заміна двох людей», – заявив Марченко.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.