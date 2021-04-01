В Україні починається весняний призов

В Україні 1 квітня починається весняний призов на строкову службу в Збройних силах України. Це передбачає підписаний президентом указ.

Нинішній призов триватиме протягом квітня – червня.

У лютому в Офісі президента повідомили, що, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, призвані до Збройних сил України й інших військових формувань строковики не залучаються до виконання бойових завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.

В ОПУ зауважили, що не підлягатимуть призову і матимуть відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання громадяни призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я, додали в ОПУ.

«Проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись», – розповіли в ОПУ.

За даними Генштабу ЗСУ, в період з квітня по червень цього року буде призвано на строкову військову службу 14 246 осіб, зокрема, до Збройних сил України – 6 500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4 646 осіб, Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.