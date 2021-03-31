ЗСУ зменшують кількість строковиків

Збройні сили України зменшують кількість військовослужбовців строкової служби, повідомив 31 березня начальник управління організації комплектування рядовим і сержантським складом Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера.

Весняний призов в Україні починається 1 квітня. За даними Генштабу ЗСУ, в період з квітня по червень цього року буде призвано на строкову військову службу 14 246 осіб, зокрема, до Збройних сил України – 6 500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4 646 осіб, Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.

«Для порівняння, минулого року на строкову військову службу до ЗСУ призвано у травні-липні 9 тисяч осіб та у жовтні-грудні - 7,5 тисяч осіб. Показники цьогорічного призову до Збройних сил зменшено до 6,5 тисяч осіб у зв’язку зі збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом і з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності Збройних сил. Відтак, до лав ЗСУ призивають дедалі меншу кількість строковиків, в той же час деякі інші військові формування навпаки наростили їхню чисельність», – сказав Дендебера.

У ЗСУ додали, що в умовах пандемії COVID-19 призов відбуватиметься з дотриманням вимог і обмежень, встановлених відповідною постановою уряду.

Зокрема, після прибуття строковиків до військової частини для них будуть проведені обсерваційні заходи тривалістю 14 діб.

«Відповідно до Дорожньої карти проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, призовники не включені до пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19, яким проводяться щеплення на перших етапах вакцинації. Проте, під час перебування в Збройних силах України вони матимуть нагоду отримати щеплення проти COVID-19, так як військовослужбовці належать до пріоритетних груп населення, яким рекомендовано провести щеплення на третьому етапі вакцинації», – уточнив Дендебера.

У ЗСУ додали, що військовослужбовці строкової служби, навіть за власним бажанням, в район проведення операції Об’єднаних сил не направляються.

У лютому президент Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого, призов на строкову військову службу проведуть протягом квітня – червня та протягом жовтня – грудня 2021 року.