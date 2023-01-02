У кількох областях України оголошено відбій повітряної тривоги

У кількох областях України, де після 22:00 2 січня була оголошена повітряна тривога, влада оголосила про відбій такої тривоги невдовзі після 23:00. Небезпека залишається чинною лише в Донецькій області, де тривога триває з 22:06 (в окупованому Криму та частково окупованій Луганщині так тривога триває безперервно).

Українські військові з початку 2023 року збили вже понад 80 запущених російськими військовими іранських безпілотників Shahed, заявив президент України Володимир Зеленський увечері 2 січня в традиційному відеозверненні. Український лідер також вказав, що Росія може планувати тривалу атаку такими засобами.

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком, 1 і 2 січня здійснювалося майже без ускладнень. Натомість у Києві та Хмельницькому є цивільні загиблі, ще кілька десятків людей були поранені.