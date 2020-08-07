Фільм про хлопчика з Донбасу номінований на премію Emmy

Документальний фільм The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») данського режисера Саймона Леренґа Вілмонта став номінантом престижної американської телевізійної премії Emmy. Про це повідомив асистент знімальної групи фільму Азад Сафаров.

За його словами, фільм потрапив у категорію «Видатний документальний фільм про сучасні події» (Outstanding Current Affairs Documentary).

«У мене грандіозна новина! Фільм про Україну номінований на найпрестижнішу у світі нагороду Emmy! Той самий наш фільм «Віддалений гавкіт собак», про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту», – написав Азад Сафаров у фейсбуці.

Сафаров зазначив, що загалом цього року номінантів обирали з-поміж 2000 робіт. Переможців оголосять 20 і 21 вересня в США.

11 січня 2019 року документальний фільм здобув нагороду кінопремії Cinema Eye Honors у Нью-Йорку, США.

Події у фільмі розгортаються на сході України поблизу лінії фронту. У центрі сюжету – життя 10-річного хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею Олександрою у Гнутовому на Донеччині.

Після початку бойових дій на Донбасі вони залишаються в селі і спостерігають за тим, як виїжджають інші. Через цю історію у фільмі показано, що для дитини значить виростати у зоні війни.