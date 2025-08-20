Відень виграв заявку на проведення «Євробачення-2026»

Відень обрали місцем проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2026», оголосив 20 серпня австрійський громадський мовник ORF.

На сторінці конкурсу у фейсбуці зазначається, що столиця Австрії втретє стане містом-господарем «Євробачення» і у травні 2026 року прийматиме 70-й конкурс.

Австрія отримала право на проведення «Євробачення-2026» після того, як її співак JJ (Джейджей) виграв конкурс у Базелі, Швейцарія, у травні цього року. Український гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray тоді був на дев’ятому місці.

Відень переміг місто Інсбрук у перегонах за право проведення конкурсу.