На місці прориву трубопроводу в Києві відновили рух – КМДА

На вулиці Антоновича у Києві, де ввечері 13 січня прорвало тепломережу, ліквідували пошкодження трубопроводу, відновили асфальтне покриття і дозволили рух автотранспорту, повідомляє пресслужба мерії.

«Комунальна корпорація «Київавтодор» залучила до робіт 18 одиниць техніки та 23 робітника. Наразі транспортний рух вулицею відновлений», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з часу аварії робітники працювали цілодобово.

Крім того, 15 січня також фахівці заповнили системи теплоносієм та провели переключення клієнтів цього району на постійне джерело живлення ТЕЦ-5.

Ввечері 13 січня біля метро «Либідська» прорвало тепломережу. Через це була пошкоджена дорога й частково затопило нижній поверх ТРЦ Ocean Plaza. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про 13 постраждалих, сімох із них шпиталізували з опіками кінцівок. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.