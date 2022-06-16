У Києві почали відновлення 11 житлових будинків, які пошкоджені через російську агресію – Кличко

У Києві розпочали відновлення 11 житлових будинків, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими військами. Про це повідомив в телеграмі міський голова Віталій Кличко.

За повідомленням, найбільше пошкоджень зазнали окремі будинки у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.



Загалом у Києві внаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджені 636 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків.



«Згідно з критеріями уряду та затвердженою програмою робіт, у Києві першочергово обстежують та відновлять 360 об’єктів. Зокрема: 52 заклади освіти, 15 об'єктів охорони здоров'я, 5 закладів соціального захисту, 89 об'єктів житлово-комунального господарства, 12 закладів культури, 196 житлових будинків та 1 адміністративну будівлю», – повідомив мер.

Віталій Кличко окремо повідомив про відновлювальні роботи в значно пошкодженому 16-ти поверховому житловому будинку в Святошинському районі. За його даними, в будинку 64 помешкання вигоріли повністю, а 62 постраждали частково.

Після більше місяця затишшя російські війська 5 червня атакували Київ. Ракетний удар прийшовся по Дарницькому вагоноремонтному заводу, по підприємству вдарили чотири російські ракети. За даними мера Віталія Кличка, через цю атаку одна людина постраждала.

Попередній ракетний удар по Києву стався 28 квітня, тоді часткових руйнувань зазнав 25-поверховий житловий будинок, там виникла пожежа. Через влучання російської ракети в цей будинок загинула журналістка, продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич.