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Мер Бучі: чекаємо від уряду рекомендацій для розрахунку відшкодувань

Анатолій Федорук каже, що поки що небезпечно повертатися до Бучі, зокрема через незавершене розмінування.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук заявляє, що місцева влада чекає від уряду «чітких рекомендацій» для розрахунку відшкодувань власникам багатоквартирних будинків.

«Місцева влада провела перший етап – фіксацію руйнувань, а наразі працюють компетентні органи щодо відшкодування (ремонту) пошкоджених помешкань. Мова йде про багатоквартирні будинки. Але залишається питання щодо показників кошторисної вартості, які потрібно закладати для розрахунку збитків і подальшого відшкодування. Тут ми чекаємо чітких рекомендацій з боку Мінрегіонбуду, уряду», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ці дані очікують вже найближчим часом.

Анатолій Федорук також додав, що наразі небезпечно повертатися до Бучі, зокрема через незавершене розмінування.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

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