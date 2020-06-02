«Європейська солідарність» підтримає відставку будь-якого міністра – депутат

«Європейська солідарність» підтримає відставку будь-якого міністра, заявив народний депутат від ЄС Володимир Ар’єв.

«Для ініціації відставки одного міністра достатньо ініціативи одного депутата. Зараз по відставці Авакова є 50 підписів. Реєструйте, їх достатньо. ЄС проголосує за відставку будь-якого міністра, коли питання буде винесено в зал ВР. Поки йде лише політична тріскотня – проєкт постанови, скільки би депутатів його не підписали – Авакова не звільнить. Звільнить голосування в залі», – написав Ар’єв у Facebook.

2 червня у Верховній Раді почали збирати підписи за відставку Авакова, який перебуває на посаді міністра внутрішніх справ з лютого 2014 року.