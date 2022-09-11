Від початку війни поліція знайшла понад 5,5 тисяч дітей, ще 233 в розшуку – Клименко

За 200 днів від початку повномасштабної російської агресії Національна поліція розшукала понад 5,5 тисяч зниклих дітей, повідомив голова відомства Ігор Клименко.

«Знайшли 5532 зниклі дитини. 233 діток ще розшукуємо. Всього за час повномасштабної війни в Україні 383 дитини загинуло, 747 – поранено», – повідомив він 11 вересня.

Клименко навів також інші показники діяльності за цей період, за якими поліція:

опрацювала майже 4,5 мільйона звернень від громадян

почала більше ніж 31,8 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів військових Росії та їх прибічників

зареєструвала понад 103 тисяч злочинів

відкрила 1 325 кримінальних проваджень за колабораціонізм, повідомила про підозру 222 людям, передала в суд 126 обвинувальних актів

викрила 104 диверсійно-розвідувальних груп та затримала понад 1,7 тисяч осіб за підозрою у диверсійній діяльності

оглянула 10 тисяч гектарів у рамках розмінування, вибухотехніки виявили близько 110 тисяч вибухонебезпечних предметів та майже 3 тонни вибухових речовин, понад 29 тисяч снарядів знищили

заблокувала понад 6,2 тисяч російських інформаційних каналів, загальну аудиторію яких оцінюють у майже 87 мільйонів користувачів

«На деокупованих територіях вже розпочата робота з розмінування, документування воєнних злочинів російських окупантів та затримання посібників ворога. Національна поліція на всій території України працює в режимі 24/7, щоб забезпечити правопорядок та укріпити поліцейську присутність в населених пунктах», – заявив голова Нацполіції.

Раніше 11 вересня Офіс генерального прокурора повідомив, що в Україні зросла кількість дітей, які зазнали поранень внаслідок повномасштабного збройного вторгнення РФ. Наразі відомо про 383 загиблих дітей і 747 поранених.