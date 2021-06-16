Військовий поранений внаслідок обстрілу поблизу Луганського – ОТУ «Північ»

Український військовий зазнав поранення внаслідок обстріу бойовиків увечері 16 липня, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

За повідомленням, російські гібридні сили відкрили вогонь приблизно о 19:30 поблизу Луганського. Військовий Збройних сил України отримав осколкове поранення.

«Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний. На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь», – йдеться в зведенні.

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Крім того, як повідомляють в угрупованні, на місці події працюють посадовці військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.

Вдень 16 червня в зоні бойових дій фіксували три порушення режиму тиші незаконними збройними угрупованнями, втрат серед українських військових не було.