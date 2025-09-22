Військові заводи РФ скорочують зарплати і менше наймають – ЗМІ

До серпня 2025 року попит на нові кадри на підприємствах військово-промислового комплексу Росії впав до рекордно низького рівня за весь час повномасштабної війни, йдеться у дослідженні видання «Новая газета. Европа».

Журналісти дійшли такого висновку, вивчивши базу вакансій сервісу пошуку роботи hh.ru. Вони завантажили з сайту всі вакансії за період від січня 2022 до 31 серпня 2025 року. Після цього автори дослідження відфільтрували серед роботодавців підприємства ВПК, які працюють на прямі потреби фронту, їх виявилося 1266. За три роки війни ці підприємства опублікували понад 577 тисяч вакансій.

Згідно з аналізом, наймання в оборонній галузі сягнуло піку в перший рік війни: в серпні 2022-го на ВПК припадало майже 2% усіх вакансій агрегатора. Влітку 2025 року військові підприємства опублікували 34,5 тисячі вакансій. Як зазначає видання, навіть до початку повномасштабного вторгнення, в січні 2022 року, в оборонному комплексі наймали співробітників активніше.

Зростання обсягу державного замовлення у ВПК дало старт гонитві зарплат, загострило дефіцит кадрів і розігнало інфляцію, пишуть журналісти. Проте навесні 2025 року зарплати у ВПК перестали зростати. Пропоновані в нових вакансіях доходи співробітників оборонних підприємств знизилися на 10% із 2024 року. Але при цьому виробники дронів і ракет збільшують оклади для нових співробітників, ідеться в дослідженні видання «Новая газета. Европа».