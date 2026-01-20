Влада Вінниччини повідомила про влучання в обʼєкт критичної інфраструктури

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, повідомила голова обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

Люди не постраждали.

Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини.

В «Укренерго» заявили, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



