Вінниця: громадянин Росії зняв український прапор, поліція відкрила справу

Національна поліція у Вінниці відкрила провадження через дії громадянина Росії, який зняв прапор України з будівлі торговельно-розважального центру. Про це пресслужба поліції вранці повідомила 6 листопада.

«До поліції надійшло повідомлення, що з будівлі ТРЦ по вулиці 600-річчя у місті Вінниці невідомий чоловік зняв державний прапор України. Це побачили охоронники торгового центру, тож зловмисник почав тікати, викинувши стяг в кущі. Затриманого в подальшому поліцейські доставили до відділу поліції . Розпочато кримінальне провадження», – йдеться в повідомленні.

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Як додали в поліції, чоловік виявився громадянином Росії, на момент затримання був нетверезим. За попередніми висновками, він зняв прапор із будівлі центру о 5-й ранку.

Правоохоронцям він пояснив, що приїхав до Вінницької області провідати родичів, а прапор зняв «через спір із знайомим».

Поліція відкрила справу за статтею про хуліганство. Санкція передбачає штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, арешт на строк до шести місяців або до п’яти років ув’язнення. Наразі слідство встановлює обставини події.