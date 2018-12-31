Поліція Вінниці повідомляє про вбивство чотирьох людей, двоє з них – діти

У Вінниці розслідують вбивство двох жінок і дітей, повідомляє місцева поліція 31 грудня.

Згідно з заявою, мешканець міста, прийшовши додому, знайшов свою 63-річну матір, 30-річну дружину і семирічного сина без ознак життя. Ще одну дитину, трирічну дівчинку з ушкодженнями голови, госпіталізували, проте вона померла у лікарні.

За попередніми даними, всі жертви загинули від травм голови.

«На момент приїзду поліцейських в квартирі перебував чоловік, який викликав швидку. Його доставлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин. Слідство відпрацьовує різні версії. Тривають слідчі дії», – повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства кількох людей. Ця стаття передбачає довічне позбавлення волі.