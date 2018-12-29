Чотирьох поліцейських затримали за розбійний напад на Полтавщині – ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань у Полтаві спільно зі співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки затримали чотирьох співробітників Національної поліції, які вчинили розбійний напад на перехожого, повідомляє 29 грудня прес-служба ДБР.

«За попередньою інформацією, ввечері 27 грудня в місті Кременчук працівники патрульної поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснили розбійний напад на перехожого, нанесли йому тілесні пошкодження, заволоділи грошима та матеріальними цінностями», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом порушене кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Поліцейських затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі та інші процесуальні дії, готується повідомлення про підозру.