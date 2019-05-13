У Вірменії почався суд над екс-президентом Кочаряном

У Вірменії 13 травня почався суд у справі колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна, звинуваченого у справі про повалення конституційного ладу під час останніх тижнів його десятирічного правління, що завершилося у квітні 2008 року.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що на сьогоднішньому засіданні мають вирішити, чи перебуватиме Кочарян на час суду під вартою, чи буде переведений під домашній арешт.

Звинувачень у справі наразі не розглядали.

Роберта Кочаряна, який був президентом Вірменії з 1998 по 2008 рік, 26 липня 2018 року звинуватили в поваленні конституційного ладу. Звинувачення висунули в рамках кримінальної справи про події 1 березня 2008 року.

Тоді після президентських виборів, на яких перемогу здобув Серж Сарґсян, відбулися акції протесту. Під час сутичок між силовиками й активістами загинули десять людей, сотні були поранені. Обставини того, як це сталося і хто віддав наказ застосувати силу проти учасників протесту, досі залишаються нез’ясованими. Президентом Вірменії на той момент був Роберт Кочарян.

Голова Спеціальної слідчої служби Сасун Хачатрян 11 вересня 2018 року заявив, що в учасників протесту стріляла армія.

«Справа 1 березня» довгий час не розслідувалася, але була відновлена після масових протестів 2018 року і приходу до влади у Вірменії Нікола Пашиняна.