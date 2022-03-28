Вірменія заперечила надання Москві винищувачів Су-30 для війни проти України

Посольство Вірменії в Україні 28 березня заперечило достовірність публікації турецького видання, яке стверджувало, що Вірменія передала Росії чотири винищувачі Су-30 для участі у війні проти України.

«Поширена Haber Global інформація про передачу Вірменією літаків Cу-30 не відповідає дійсності», – ідеться в повідомленні на сторінці дипломатичного представництва у фейсбуці.

Раніше турецький ресурс Haber Global з посиланням на «дані розвідки» повідомив, що 25 березня з Вірменії до Росії «для використання в Україні» нібито вилетіли разом із вірменськими льотчиками чотири літаки Су-30.