У Вірменії відновлює мовлення російське державне радіо Sputnik

Комісія з телебачення та радіо Вірменії зняла заборону на мовлення з компанії «Тоспа», яка ретранслює російську радіостанцію «Sputnik Вірменія». Відновити її ефіри планується з 25 січня.

У грудні ця комісія зупинила на 30 днів ліцензію на мовлення, оштрафувавши ретранслятора на 500 тисяч драмів (приблизно 1200 доларів).

Приводом для такого рішення стала авторська передача російського теле- та радіоведучого Тиграна Кеосаяна. Комісія вважає, що у випуску 17 листопада він говорив про Вірменію та її громадян «глузливо та зневажливо», «закликав до дій, заборонених законодавством», а також, поставивши запитання «чи залишиться живим премʼєр Нікол Пашинян», фактично закликав до насильства.

«Sputnik» – російське державне інформаційне агентство, що виробляє контент для зарубіжної аудиторії більш ніж 30 мовами. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну сайти та радіостанції Sputnik були заблоковані в багатьох західних країнах, їх звинуватили в поширенні пропаганди.