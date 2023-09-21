У Єревані третій день протестів: знову відбулися сутички протестувальників із поліцією

У Єревані третій день тривають протести проти капітуляції невизнаного Нагірного Карабаху. Демонстранти вимагають відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, а опозиція закликає регіони приєднатися до столичних протестів.

Як повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода (Радіо Азатутюн), під будівлею уряду між протестувальниками і поліцією знову виникли сутички.

Втім акція протесту поширилася і на різні райони столиці Вірменії. До розосередження містом демонстрантів закликав представник блоку «Мати Вірменія» Андранік Теванян. На мітингу, організованому опозицією, він заявив, що у п’ятницю протестувальники спробують оточити будівлю уряду, щоб зірвати його засідання.

Опозиція також анонсувала масові акції непокори, до яких мають приєднатися жителі не лише Єревана, а й регіонів. Опозиціонери оголосили про створення протестного оргкомітету.

19 вересня азербайджанська армія оголосила про «антитерористичну операцію» в Карабаху з метою відновлення конституційного ладу. Баку повідомив про удари по об’єктах вірменської армії та вірменських збройних підрозділів у Карабаху. Єреван присутність своїх військових у регіоні заперечував.

Перед оголошенням операції Баку звинуватив фактичну владу Карабаху в організації терактів. Обидві сторони заявили про жертви в ході операції.

20 вересня Міноборони Азербайджану заявило про домовленість щодо припинення вогню у сепаратистському регіоні Нагірний Карабах. Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що його країна досягла всіх цілей за добу «антитерористичних заходів» і «відновила свій суверенітет».

21 вересня відбулася перша сесія «реінтеграційних» переговорів між представниками Азербайджану і керівництвом сепаратистського регіону Нагірного Карабаху в місті Євлах на заході Азербайджану завершилася без будь-яких ознак прориву. Сторони обмінялися звинуваченнями і запереченнями повідомлень про стрілянину і ймовірні порушення режиму припинення вогню в столиці Нагірного Карабаху, проте заявили, що плануються подальші зустрічі.

Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинуло близько 30 000 людей.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. Баку повернув собі під контроль частину територій Нагірного Карабаху та прилеглі райони Азербайджану.

Упродовж понад трьох десятиліть Росія була посередником між двома колишніми радянськими республіками, але Брюссель і Вашингтон останнім часом стали активнішими, оскільки Москва на тлі повномасштабного вторгнення в Україну більше не може активно брати участь у проблемах Нагірного Карабаху.

Вірменія неодноразово звинувачувала російських миротворців у невиконанні обіцянок захистити етнічних вірмен згідно з погодженим Москвою перемир’ям 2020 року.