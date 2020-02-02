ДСНС попереджає про пориви вітру в Києві 3 лютого

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру в Києві й Київській області 3 лютого.

За повідомленням, швидкість вітру протягом доби 3 лютого складатиме 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У зв'язку з цим управління з питань цивільного захисту Київської міської держадміністрації закликає жителів міста бути обережними і дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Раніше в УкрГідрометцентрі попереджали, що вдень 2 лютого у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру складатимуть 15-20 м/с, в Карпатах – 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).