Генштаб ЗСУ: на фронті минулої доби відбулося майже 250 боїв

На фронті протягом минулої доби відбулося 242 боєзіткнення, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, вчора противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.



Найбільше російських атак минулої доби зафіксували на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Іванівка, Нове Шахове та у бік Мирного, Білицького, Сергіївки та Новопавлівки.



Також інтенсивні бої тривають на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, де війська РФ здійснили 24 та 22 атаки відповідно.

Бойові дії продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському та Олександрівському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.



За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.







