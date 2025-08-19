Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було 186 боїв, майже 70 – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За уточненою інформацією штабу, вчора війська РФ завдали по території України двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 162 керовані авіаційні бомби, також залучили для ураження 5 489 дронів-камікадзе та здійснили 5 350 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.



Найінтенсивніші бої продовжуються на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.



Російські війська активно діють на Новопавлівському напрямку, де вони 29 разів атакував українські позиції позиції біля 10 населених пунктів, а також на Лиманському напрямку, де атакували 26 разів.



Противник також продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках. На Гуляйпільському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив, додають у Генштабі.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».

14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.



