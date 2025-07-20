На фронті відбулось 122 боєзіткнення, на Покровському напрямку відбито 34 російських штурмів – Генштаб

На фронті від початку доби 20 липня вже відбулось 122 бойових зіткнення, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень, з яких п’ять тривають. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів. На Південно–Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази, у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка та Стариця», – зазначили у командуванні.

У ЗСУ кажуть, що на Лиманському напрямку Сили оборони вже відбивали 17 штурмів сил РФ у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки, три боєзіткнення тривають.

Водночас відомо, що на Торецькому напрямку відбулося вісім боєзіткнень – сили РФ намагались штурмувати позиції ЗСУ в районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки, дві атаки ще тривають.

«На Покровському напрямку від початку доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Захисники відбили 34 штурмів, ще два боєзіткнення триває. У неділю на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 130 – безповоротно», – повідомили у Генштабі.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.