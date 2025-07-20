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На фронті відбулось 122 боєзіткнення, на Покровському напрямку відбито 34 російських штурмів – Генштаб

Покровський напрямок залишається ділянкою фронту, на якій відбуваються інтенсивні бої
Покровський напрямок залишається ділянкою фронту, на якій відбуваються інтенсивні бої

На фронті від початку доби 20 липня вже відбулось 122 бойових зіткнення, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень, з яких п’ять тривають. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів. На Південно–Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази, у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка та Стариця», – зазначили у командуванні.

У ЗСУ кажуть, що на Лиманському напрямку Сили оборони вже відбивали 17 штурмів сил РФ у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки, три боєзіткнення тривають.

Водночас відомо, що на Торецькому напрямку відбулося вісім боєзіткнень – сили РФ намагались штурмувати позиції ЗСУ в районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки, дві атаки ще тривають.

«На Покровському напрямку від початку доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Захисники відбили 34 штурмів, ще два боєзіткнення триває. У неділю на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 130 – безповоротно», – повідомили у Генштабі.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

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