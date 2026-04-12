Командування: за минулу добу на фронті відбулось 120 бойових зіткнень

Між силами оборони України і російськими військовими за минулу добу, 11 квітня, відбулось 120 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, станом на 7 ранку 12 квітня, попри оголошене перемир’я, зафіксовані 2299 випадків порушення режиму припинення вогню.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог п’ять разів атакував позиції українських оборонців, здійснив 46 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка та Вовчанські Хутори», – йдеться у зведенні командування.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку армія РФ чотири рази атакувала у бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

«На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед в районі Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки», – зазначили у Генштабі.

У командуванні кажуть, що на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 22 штурмові дії РФ у районах населених пунктів Родинське, Дорожнє, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на доручення президента визначив завдання Силам оборони забезпечити дотримання режиму припинення вогню – про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив 11 квітня. Припинення вогню має тривати на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня.

Ввечері 9 квітня у Кремлі повідомили, що Путін доручив військовим РФ «зупинити бойові дії на всіх напрямках» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня, проте додав, що їм слід бути готовими «припинити можливі провокації з боку противника, а також будь-які його агресивні дії».

Зеленський наприкінці березня висловив готовність України до Великоднього припинення вогню, який православні і греко-католики відзначають 12 квітня. Президент також повідомив, що Україна передала США відповідний запит. За словами Зеленського, невідомо, чи буде в американської сторони можливість передати цей меседж РФ, проте українська пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається.

Путін 2025 року на Великдень в односторонньому порядку оголошував про припинення бойових дій на півтора дні. Тоді сторони конфлікту звинувачували одна одну в численних порушеннях, при цьому інтенсивність бойових дій у цей час значно знизилася.