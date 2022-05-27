Через російську агресію на Харківщині загинули 37 дітей, ще 108 поранені – прокуратура

На Харківщині станом на 27 травня внаслідок збройної агресії Росії загинули 37 дітей, іще 108 поранені, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Починаючи з 24 лютого, через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові пошкоджено 222 заклади освіти, на території області – 68, іще 8 (4 школи та 4 дитсадки) – повністю знищено.

«Ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях», – зауважують у прокуратурі.

У відомстві нагадують, що в результаті обстрілу Шевченківського району Харкова 26 травня загинуло 8 людей, серед них — 5-місячна дитина. Поранено 17 людей, зокрема 9-річну дівчинку.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 25 травня підтвердити загибель 3998 і поранення 4693 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.