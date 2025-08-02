Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ у війні сягнули понад мільйон 55 тисяч військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 055 210 своїх військових, зокрема 1010 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 2 серпня навів український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також показали дані про втрати Росією військової техніки:

танки – 11068

бойові броньовані машини – 23069 (+1 – за останню добу)

артилерійські системи – 30982 (+38)

РСЗВ – 1452 (+1)

засоби ППО – 1203

літаки – 421

гелікоптери – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139)

крилаті ракети – 3551

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 57024 (+130)

спеціальна техніка – 3935.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Тим часом, у новому звіті російської служби Бі-Бі-Сі, «Медіазони» і команди волонтерів, які ведуть підрахунок втрат військовослужбовців РФ за відкритими джерелами, вказано, що від початку повномасштабної війни Росії проти України до 29 липня на фронті загинули 121 507 російських військових. При цьому журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.