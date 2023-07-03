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Чверть українців залишили свої домівки через російське вторгнення – британська розвідка

У британській розвідці кажуть, що «це лише частина ширшої кризи переміщення в Україні»

Повномасштабне вторгнення Росії призвело до того, що чверть громадян були змушені залишити свої домівки, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, 29 червня влада України повідомила, що відповідно до законодавства про надзвичайний стан із липня 2022 року із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей евакуйовано 139 тисяч громадян.

У британській розвідці кажуть, що «це лише частина ширшої кризи переміщення в Україні». За оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами.

«При довоєнному населенні в 44 мільйони людей чверть українців, як і раніше, змушені залишити свої будинки внаслідок вторгнення Росії», – зазначають у Міноборони Британії.

На початку травня Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українській владі відомі «декілька десятків» випадків вилучення дітей з родин біженців у ЄС.

Станом на 1 червня близько 1,3 мільйона українських дітей проживають у країнах Європейського союзу.

«Вижити»: як українка в Молдові знайшла дім і допомагає тисячам біженців
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«Вижити»: як українка в Молдові знайшла дім і допомагає тисячам біженців

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