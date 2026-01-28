Війська РФ вночі атакували порт «Південний» – АМПУ

Російські війська вночі атакували порт «Південний», повідомляє у телеграмі «Адміністрація морських портів України».

За повідомленням, внаслідок удару було пошкодження об’єктів виробничої та залізничної інфраструктури – виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують сили підприємства.

Постраждалих немає, порт працює у штатному режимі, додають в адміністрації портів.

Як повідомила обласна влада, вночі російські війська атакували Одещину ударними дронами – було пошкоджено житлову, соціальну та припортову інфраструктуру. За даними ОВА, через атаку постраждали три людини, одну з них госпіталізували.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія атакувала Україну протягом ночі із застосуванням 146 безпілотників та балістичної ракети, є влучання балістичної ракети та 36 ударних БПЛА на 22 локаціях.

Портова інфраструктура України регулярно зазнає російських атак. Наприкінці року віцепрем’єр Олексій Кулеба заявляв, що Росія у 2025 році вдвічі збільшила ракетно-дронові атаки на українську портову інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.