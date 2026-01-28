Повітряні сили: Росія запустила 143 дрони вночі, більшість із них збили

Російська армія атакувала Україну протягом ночі із застосуванням 146 безпілотників та балістичної ракети, повідомляє командування Повітряних сил вранці 28 січня.

Зокрема, ракету «Іскандер-М» запустили з Ростовської області, безпілотники Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів – із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди та Гвардійського в окупованому Криму.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни», – повідомляють військові.

Командування також зафіксувало влучання балістичної ракети та 36 ударних БПЛА на 22 локаціях.

Читайте також: На Дніпропетровщині через російські атаки загинув чоловік, є поранені

Зокрема, про роботу ППО у столиці повідомляла влада Києва. За даними мера столиці Віталія Кличка, падіння уламків на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинило пожежу, її ліквідували.

Влада Київщини повідомляла про двох загиблих внаслідок російської атаки протягом ночі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



