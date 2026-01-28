Доступність посилання

На Дніпропетровщині через російські атаки загинув чоловік, є поранені

Ілюстраційне фото. Наслідки російської ракетної атаки на Кривий Ріг, 22 січня 2026 року
Російські війська атакували Дніпропетровську область протягом ночі на 28 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його даними, є загиблий і поранені.

«Безпілотниками противник поцілив по Межівській та Васильківській громадах, що на Синельниківщині. На жаль, загинув 46-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким», – заявив Ганжа.

Також у Синельниківському районі постраждали п’ятеро людей, 24-річний поранений у важкому стані.

Крім того, армія Росії завдала ракетного удару по Кривому Рогу – за даними місцевої влади, постраждали двоє людей, пошкоджені інфраструктура та автомобілі.


Напередодні увечері обласна влада фіксувала поранення 33-річної жінки в Нікополі – її госпіталізували у важкому стані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


