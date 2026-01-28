На Дніпропетровщині через російські атаки загинув чоловік, є поранені

Російські війська атакували Дніпропетровську область протягом ночі на 28 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його даними, є загиблий і поранені.

«Безпілотниками противник поцілив по Межівській та Васильківській громадах, що на Синельниківщині. На жаль, загинув 46-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким», – заявив Ганжа.

Також у Синельниківському районі постраждали п’ятеро людей, 24-річний поранений у важкому стані.

Крім того, армія Росії завдала ракетного удару по Кривому Рогу – за даними місцевої влади, постраждали двоє людей, пошкоджені інфраструктура та автомобілі.





Напередодні увечері обласна влада фіксувала поранення 33-річної жінки в Нікополі – її госпіталізували у важкому стані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



