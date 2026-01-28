Федоров: Росія вночі вдарила по Запоріжжю, четверо поранених

Російські війська атакували Запоріжжя вночі на 28 січня, влучивши в подвір’я багатоповерхівки, заявив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За останніми даними, внаслідок атаки постраждали четверо людей:

«Таким чином медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років».

Раніше було відомо про двох постраждалих. Федоров також повідомив, що удар пошкодив 12 житлових будинків, у деяких частково відсутнє електропостачання. Пошкоджень зазнали понад 100 квартир і 20 автомобілів.

«Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків – закривають вікна листами ОСБ, розчищають територію. Фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі наслідки злочину», – заявив голова області.

Читайте також: До п’яти зросло число загиблих унаслідок удару РФ по пасажирському поїзду на Харківщині – прокуратура

Протягом попередньої доби, за даними обласної влади, на Запоріжжі внаслідок російських атак одна жінка загинула, двоє – зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.











